BM Genel Sekreter Yardımcısı: Gazze'deki Durum Umutsuzluğun Ötesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Genel Sekreter Yardımcısı: Gazze'deki Durum Umutsuzluğun Ötesinde

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde durumun 'umutsuzluğun ötesinde' olduğunu belirtti. Msuya, BM Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı konuşmada, Gazze'de Filistinli sivillerin içinde bulunduğu insani durum hakkındaki son gelişmeleri paylaştı.

30.08.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde durumun "umutsuzluğun ötesinde" olduğunu belirtti.

Msuya, BM Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı konuşmada, Gazze'de Filistinli sivillerin içinde bulunduğu insani durum hakkındaki son gelişmeleri paylaştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işgal altındaki Batı Şeria'da son zamanlardaki kötü gidişatla ilgili derin endişesini ve bu operasyonların derhal durdurulması çağrısını tekrar dile getiren Msuya, "Gazze'deki durumun umutsuzluğun ötesinde" olduğunu söyledi.

Msuya, "7 Ekim 2023'ten bu yana Konsey'e sivil kadınların, erkeklerin ve çocukların vicdansızca acı çekmesi hakkında bir düzineden fazla brifing verdik." dedi.

İsrail'de Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleye ilişkin haberlerin arttığına vurgu yapan Msuya, BM insani yardım çalışanlarının, İsrail'in engellemelerinden dolayı, "benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya" olduğuna işaret etti.

Joyce Msuya, geçen hafta İsrail'in aldığı tahliye kararları nedeniyle BM çalışanlarının ofislerine erişemez durumda olduğuna, araçlarına ateş açıldığına ve "tamamen şans eseri hayatta kalmayı başarabildiklerine" dikkati çekti.

Hangi malzemelere ne zaman sahip olacaklarını veya nereye teslim edebileceklerini bilmekte zorlandıkları için 24 saatten daha önceden plan yapamadıklarına değinen Msuya, "2,1 milyon insanın hayatı sadece şansa ve umuda bağlı olmamalı." ifadelerini kullandı.

"Temel insanlık duygumuz ne oldu?"

Msuya, Gazze'de son 11 ayda tanık olunan gelişmelerin bu trajedileri önlemek için tasarlanmış uluslararası hukuk düzenine dünyanın bağlılığını sorgulattığını aktararak, "Bu, bizi şu soruyu sormaya zorluyor: Temel insanlık duygumuz ne oldu?" şeklinde konuştu.

Gazze'de sivillerin aç, susuz, hasta ve evsiz olduğunun altını çizen Msuya, Filistin halkının "herhangi bir insanın katlanabileceği sınırın ötesine itildiğini" bildirdi.

Msuya, Gazze'de görülen çocuk felci virüsüyle ilgili aşı çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli ortamın sağlanması gerektiğini, sınır tanımayan bu hastalığın kontrol altına alınamaması halinde ne kadar felaket sonuçlar doğuracağını anlatmaya gerek olmadığını dile getirdi.

Genel Sekreter Yardımcısı, şunları kaydetti:

"İnsanların bu dayanılmaz acısı karşısında, Güvenlik Konseyi'nin ve tüm üye devletlerin harekete geçmesi gerekiyor. İşgal altındaki Filistin topraklarının diğer kısımlarında ve bölgelerinde gerginlik tehlikeli bir şekilde tırmanırken, bu daha da acil hale geliyor. Konsey üyelerine ve tüm üye devletlere, uluslararası hukuka saygılı kalınması, Gazze'de derhal düşmanlıkların durdurulması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için ellerindeki nüfuzu kullanmaları çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreter Yardımcısı: Gazze'deki Durum Umutsuzluğun Ötesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 01:37:55. #1.11#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreter Yardımcısı: Gazze'deki Durum Umutsuzluğun Ötesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement