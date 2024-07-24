BM, İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı görüntülerin soruşturulmasını istedi - Son Dakika
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BM, İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı görüntülerin soruşturulmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin Tulkerim kentinde Filistinli bir genci askeri araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığına ilişkin görüntüler hakkında soruşturma yapılması ve suçluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı. BM Sözcüsü, bu tür olayları rahatsız edici bulduklarını belirtti. İsrail askerleri son iki günde Tulkerim kentinde ikinci kez baskın düzenlemiş ve gözaltına aldıkları Filistinli bir genci canlı kalkan olarak kullanmışlardı. İsrail güçlerinin saldırıları sonucunda ise 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.

24.07.2024 20:49
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin, Tulkerim kentinde Filistinli bir genci askeri araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığına ilişkin görüntüler hakkında, "Bunların kapsamlı şekilde soruşturulması ve suçluların cezalandırılması gerekiyor." vurgusunu yaptı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "İsrailli askerlerin işgal altındaki Batış Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenledikleri ikinci baskın sırasında, bir adamı alıkoyduktan sonra askeri araca bağlayarak canlı kalkan olarak kullandıklarına ilişkin haberler ve görüntüler bulunuyor. İsrailli askerlerin daha önce benzer hareketler yaptığını gördük. Tekrar eden bu olayları barbarca buluyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularını yanıtladı.

Dujarric, "Bu yönde haberleri çok rahatsız edici buluyoruz." dedi.

Söz konusu olayların kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğinin altını çizen Dujarric, "Suçlular cezalandırılmalı." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine son iki günde ikinci kez baskın düzenleyen İsrail askerleri, gözaltına aldıkları Filistinli bir genci, askeri araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

İsrail güçlerinin, dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 585'e yükseldi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

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