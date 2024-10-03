BM: İsrail Gazze'de Okulları Vurdu

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de son birkaç günde yerinden edilen kişilerin kaldığı en az 6 okul ve 1 yetimhaneyi vurduğunu, artan hava saldırılarının çok endişe verici olduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Sahadaki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, "Yerinden edilen insanların kaldığı yerlere saldırılar bizi derinden endişelendiriyor." dedi.

Dujarric, İsrail'in son birkaç günde yerinden edilen kişilerin kaldığı en az 6 okul ve 1 yetimhaneyi vurduğunu ifade etti.

Tarafların sivilleri koruma yükümlülüğü bulunduğunu anımsatan Dujarric, sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledi.

"22 bin çocuk akut düzeyde yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor"

Dujarric, insani yardım ortaklarının Gazze'de yetersiz beslenen çocukları tespit etmek için tarama yaptığını bildirdi.

Geçen ay 24 bin çocuğun muayene edildiğini kaydeden Dujarric, bunlardan 22 bininin akut düzeyde yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğinin ortaya çıktığını ifade etti. Dujarric, destek sağlamak için kaynakların yetersiz olduğunu söyledi.