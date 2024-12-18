BM: İsrail, Gazze'ye Yardım Girişimlerini Engelliyor

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 1-16 Aralık tarihlerinde, Gazze'ye yönelik 339 yardım girişiminin üçte birinden azına geçit verdiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nde (UNOCHA) görevli meslektaşlarından edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, İsrail'in dün de Gazze'nin kuzeyine yardım girişimine geçit vermediğini söyledi.

İsrail'in 10 haftadır Gazze'nin kuzeyine yönelik insani yardım operasyonlarının çoğunu engellediğini anımsatan Dujarric, insani yardım çalışanlarının gıda, su, barınak ve temel hizmetlere muhtaç kişilere ulaşmakta güçlük çektiğini kaydetti.

Dujarric, İsrail'in, 1-16 Aralık'ta, Gazze'ye yönelik 339 yardım girişiminin üçte birinden azına geçit verdiğini belirtti.

Aynı tarihlerde BM'nin, Gazze Vadisi'ne ulaşmak adına 96 insani yardım operasyonu için başvuru yaptığını aktaran Dujarric, İsrail'in bunlardan da sadece 16'sına izin verdiğini ifade etti.

"Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü" için uluslararası konferans haziranda düzenlenecek

Stephane Dujarric, BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen karar uyarınca "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözüm için Üst Düzey Uluslararası Konferans"ın, Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında haziran ayında yapılacağını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de konferansa katılacağını aktaran Dujarric, "Bölgenin tamamı, işgali sona erdirme ve çatışmayı çözme yönündeki uzun süredir ertelenen siyasi yola yeniden girilmesini sağlamak için acil ve geri döndürülemez bir eyleme ihtiyaç duymaktadır." diye konuştu.

Dujarric, bunun uluslararası hukuk, ilgili BM kararları ve ikili anlaşmalar doğrultusunda, İsrail ve Filistin olmak üzere iki devlet vizyonu doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi.

BM Genel Kurulu, 4 Aralık'ta, İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümünü sağlamak ve Orta Doğu'da kalıcı, adil ve kapsamlı barış inşa etmek için ilgili kararların uygulanması ve konuya ilişkin üst düzey katılımlı konferans düzenlenmesi kararı almıştı.