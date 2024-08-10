BM, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

BM İnsan Hakları Ofisi, sosyal medya platformu X'teki hesabından saldırıya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "İsrail ordusunun, Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na yönelik saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırıyla ilgili ilk rapora göre 11'i çocuk, 6'sı kadın olmak üzere en az 93 Filistinlinin öldürüldüğü belirtilen paylaşımda, insanlarının çoğunun okulun camisinde namaz kılarken öldüğünün anlaşıldığına işaret edildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde, yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını belirtmiş, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği kaydedilmişti.