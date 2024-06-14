BM, İsrail'in Lübnan'a alev topları atmasını kınadı

Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail askerlerinin mancınıkla alev topları atarak Lübnan'ın güneyinde yangın çıkarmaya çalışmasıyla ilgili, "Taraflara itidal ve gerginliği artıracak her türlü eylem ve söylemden kaçınma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Haq, AA muhabirinin "İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik hakkında bir sorum var. Sosyal medyada İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyine mancınıkla alev topları attığına ilişkin görüntüler yayılıyor. Artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarının çıkmasının engellenmeye çalışıldığı bu bölgede, topların yangına etkisi olabileceği düşünülüyor. Bazı haberlerde İsrail'in bu tekniği maliyeti düşürmek için kullandığı söyleniyor. Görünen o ki, Orta Çağ'a dönüş yaptık. Buna bir tepkiniz var mı?" sorusunu yanıtladı.

Tarafların çatışmaya son vermesi gerektiğini vurgulayan Haq, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı uyarınca diplomatik çözüm için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Haq, "Taraflara itidal ve gerginliği artıracak her türlü eylem ve söylemden kaçınma çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

"Bölgesel yayılma riski çok büyük"

Haq, diğer taraftan gazetecilere yaptığı açıklamada BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) sahada görevini yerine getirmeye devam ettiğini ve gerginliği azaltmaya çalıştığını kaydetti.

Ekim ayının ardından çok sayıda can kaybı olduğunu, ailelerin yerinden edildiğini ve mahallelerinin yok edildiğini belirten Haq, "Bölgesel yayılma riski çok büyük." uyarısında bulundu.

İsrail askerleri mancınıkla alev topları atıyor

Basında ve sosyal medyada paylaşılan, bir İsrail askerinin kaydettiği tahmin edilen görüntüde, İsrail askerlerinin mancınık kullanarak Lübnan sınırındaki beton duvarların üzerinden yanan alev topları attığı görülüyor.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda, İsrail'in son günlerde düzenlediği saldırılarda üst düzey bir Hizbullah mensubunun ölmesiyle gerginlik arttı.

Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah'ın, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdiği duyurulmuştu.