BM: İsrail'in Saldırıları Etnik Temizlik Tehditi!

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırıları ve zorla yer değiştirmelerinin etnik temizlik endişelerini artırdığı uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi, Gazze ve işgal altında olan Batı Şeria'daki İsrail şiddetine ilişkin yeni rapor yayımladı.

Raporda, 1 Kasım 2024 ila 31 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenen saldırılara işaret edilerek, "İşgal altındaki topraklarda Filistinlilerin kalıcı olarak yerinden edilmesini hedefleyen, artan saldırılar ve zorla yer değiştirmeler yaşanırken İsrailli yetkililerin hem Gazze'de hem de Batı Şeria'daki etnik temizlik gerçekleştirmelerinden endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Yoğunlaşan saldırıların, tüm bölgelerin sistematik yıkımının ve insani yardımın engellenmesinin, Gazze'de kalıcı demografik değişikliği hedeflediğine işaret edilen raporda, "Bu durum, kalıcı bir yerinden edilmeyi hedefleyen zorla yer değiştirmelerle birlikte Gazze ve Batı Şeria'da etnik temizlik endişelerini artırıyor." uyarısında bulunuldu.

Raporda, İsrail güçlerinin bu süreçte Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş sayıda sivilin öldürülmesine ve engelli bırakılmasına neden olduğu kaydedilerek, bölgede kıtlığın yayılması ve kalan sivil altyapının yok edilmesi gibi olaylara da ayrıntılı şekilde yer verildi.

Mevcut durumun, Filistinlilere Gazze'de bir grup olarak varlıklarını sürdürmeleriyle giderek daha fazla bağdaşmayan yaşam koşullarını dayattığına işaret edilen raporda, Gazze'de görülen ölümcül saldırı modellerinin, İsrail güçlerinin sivilleri ve sivil nesneleri kasıtlı hedef aldığı yönünde ciddi endişeler uyandırdığının altı çizildi.

Raporda, bu tür eylemlerin savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.

"Mağdurlar için adalet sağlanmalı, Gazze'nin yeniden inşasının temeli oluşturulmalı"

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güvenlik güçlerinin yasa dışı sistematik güç kullanımı, Filistinlilerin yaygın keyfi alıkonulmaları ile işkenceye maruz kalmaları ve kötü muameleler ile Filistinlilere ait evlerin yaygın olarak yıkılması ayrıntılı şekilde ele alınan raporda, "Bu durum, Filistin halkını sistematik olarak ayrımcılığa uğratmak, baskı altına almak, kontrol etmek ve egemenlik altına almak için kullanılıyor." ifadesi kullanıldı.

Raporlama döneminde gözaltındaki 79 Filistinlinin ölümünün belgelendiği bilgisi de raporda yer aldı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrailli yetkililerce işlenen ağır insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalleri için "yaygın cezasızlık ortamının" bulunduğuna işaret edilen raporda, İsrail adalet sisteminin bu tür ihlallerden sorumlu tutulma konusunda anlamlı adımlar atmadığının altı çizildi.

"Mağdurlar için adalet sağlanmalı, Gazze'nin yeniden inşasının temeli oluşturulmalı." uyarısında bulunulan raporda ülkelere Filistinlilere destek çağrısı yapıldı."