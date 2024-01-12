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BM, İsrail'in sivilleri tehlikeye atmasını kınadı - Son Dakika
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BM, İsrail'in sivilleri tehlikeye atmasını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de sivillerin hayatını tehlikeye atmasını kınayarak, uluslararası hukuk yükümlülüklerine uyması çağrısında bulundu. BM Sözcüsü, İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki sivillerin Deyr el-Belah'a gitmesini talep etmesinin endişe verici olduğunu belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

BM, İsrail\'in sivilleri tehlikeye atmasını kınadı
12.01.2024 - 21:29,  Güncelleme: 21:31
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde sivillerden, saldırılar devam ederken Deyr el-Belah'a gitmesini talep etmesinin kişilerin hayatını tehlikeye attığını belirterek, "İsrail ordusu uluslararası hukuk yükümlülükleri uyarınca sivilleri korumak için acilen adım atmalı." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde yeni "boşaltma emri" verdiğini ve burada operasyon yapma hazırlığında olduğunu bildirdiğini kaydeden Dujarric, söz konusu boşaltma emrinin yaklaşık 18 bin kişi ve 9 sığınağı etkileyeceğini dile getirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminden sivillerin saldırılar devam ederken Deyr el-Belah'a gitmesini talep etmesinden dolayı endişe duyduğunu kaydeden Dujarric, "İsrail ordusu uluslararası hukuk yükümlülükleri uyarınca sivilleri korumak için acilen adım atmalı." vurgusunda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 708 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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