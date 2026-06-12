BM: İsrail Saldırıları 1.000’i Aştı - Son Dakika
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BM: İsrail Saldırıları 1.000’i Aştı

BM: İsrail Saldırıları 1.000’i Aştı
12.06.2026 12:02
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Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin saldırıları 1.000'i geçerek büyük can ve mal kaybına yol açtı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler insani yardım kuruluşları, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da can kaybına ve maddi hasara neden olan saldırılarının sayısının 1.000'i aştığını bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) perşembe günü yaptığı açıklamada, saldırıların Batı Şeria genelinde 230'dan fazla topluluğu etkilediğini belirtti.

Açıklamada, "Bu yıl 2.200'den fazla Filistinli, yerleşimcilerin saldırıları ve diğer erişim kısıtlamaları nedeniyle yerinden edildi. İsrail'in sebep olduğu yıkım nedeniyle yüzlerce kişi de evsiz kaldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen saldırılar 30'dan fazla Filistinlinin yaralanmasına ve mülklerde, altyapıda ve geçim kaynaklarında geniş çaplı hasara yol açtı" ifadelerine yer verildi.

OCHA, can kaybı veya maddi hasarla sonuçlanan saldırıların günlük ortalamasının altıya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi.

Dünya Gıda Programı, mayıs ayında Batı Şeria genelinde 300.000'den fazla kişinin gıda ve nakit yardımından yararlandığını belirtti.

Program, Batı Şeria'daki bazı sağlık tesislerinin operasyonel kapasite, ilaç, tıbbi malzeme ve sarf malzemesi eksikliğinin yanı sıra yetkililerin uyguladığı erişim kısıtlamaları nedeniyle çalışma günlerini ve saatlerini azaltmak zorunda kaldığı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: İsrail Saldırıları 1.000’i Aştı - Son Dakika

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