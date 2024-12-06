BM, Kolombiya'da 20 Bin Kimliği Belirsiz Ceset İddiası - Son Dakika
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BM, Kolombiya'da 20 Bin Kimliği Belirsiz Ceset İddiası

BM, Bogota'daki bir hangarda 20 bin kimliği belirsiz cesedin saklandığını açıkladı.

06.12.2024 07:16
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Birleşmiş Milletler (BM) Zorla Kaybolmalar Komitesi, Kolombiya ziyareti sırasında başkent Bogota'daki bir havaalanı hangarında yaklaşık 20 bin kimliği belirsiz cesedin saklandığını iddia etti.

Ulusal basında çıkan habere göre, BM Zorla Kaybolmalar Komitesi Uzmanı Carmen Rosa Villa, yaptığı açıklamada, cesetlerin koruma altında tutulduğunu ve kimliklerinin tespit edilemediği için ya da kimliklerinin belirlenmesinin imkansız olduğu için henüz defnedilmediğini aktardı.

Villa, BM'nin havaalanındaki bilinmeyen cesetler nedeniyle endişeli olduğunu belirterek, "Gerekli adli tıp çalışmalarını yürütecek eğitimli profesyoneller bulunmuyor. Bulunan kalıntıları ya da cesetleri muhafaza etmeye dair bir yer de yok." uyarısında bulundu.

Kolombiya Hukuk Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü ise havaalanındaki bir hangarda 20 bin kimliği belirsiz cesedin saklandığına dair iddiaları reddetti ve söz konusu hangarın varlığından haberdar olmadıklarını açıkladı.

Cesetlerin, Kolombiya'daki çatışmalarda hayatını kaybeden veya yıllardır kayıp olan kişilerle ilgili olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yerel basına göre, Bogota'daki Kaybolan Kişilerin Genetik Profilleri Bankası'nda, bilgi eksikliği nedeniyle teslim edilmeyen ve depolarda tutulan 8 bin kimliği belirsiz ceset bulunduğu daha önce haberlerde yer almıştı.

Kaynak: AA

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