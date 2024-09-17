BM: Lübnan'daki Durum Endişe Verici

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Lübnan'da durumun endişe verici olduğunun altını çizerek, İsrail'in Hizbullah'a karşı muhtemel savaşına karşı hazırlıkların yapılması çağrısında bulundu.

Lazzarini, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinin ardından başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Berri ile görüşmelerinde Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki dramatik kriz ile bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Lazzarini, Lübnan'da yayılan çekişmeyi de konuştuklarını belirtti.

Tüm çabaların İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanmasından yana olduğuna işaret eden Lazzarini, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması çabalarının da sürdüğünün altını çizdi.

Lazzarini, "İsrail ile Lübnan arasındaki bu gerilimin etkilerini de konuştuk. Hem İsrail'in kuzeyinde hem de Lübnan'ın güneyinde sivillerden ciddi bir kesimin göç ettiğini de biliyoruz. Durum gerçekten endişe verici ve her zaman daha kötüsü için hazır olmalıyız." dedi.

Tel Aviv'in UNRWA'ya saldırılarını aralıksız olarak sürdürdüğüne dikkati çeken Lazzarini, Gazze'deki UNRWA'ya bağlı tesis ve çalışanların ise günlük olarak hedef alındıklarını kaydetti.

BM yetkilisi Lazzarini, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'le de bir araya geldi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.