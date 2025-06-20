BM'nin İsrail'e İran Saldırısı Kınaması

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak çatışmaların son bulması yönünde çağrıda bulundu

BM raportörleri, İsrail'in İran'a saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınıyoruz. Bu saldırılar nükleer tesisleri, enerji, askeri altyapının yanı sıra birçok bölgedeki konut ve medya binalarını hedef aldı. Çatışmalar son bulmalı." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırılarının uluslararası hukukun temel ilkelerinin açıkça ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, İranlı sivillerin, bilim insanlarının ve medya mensuplarını hedef alınmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Gazeteciler, uluslararası hukuk kapsamında korunan siviller. Buna rağmen İran'ın devlet televizyon kanalı da hedef alındı ve 3 medya çalışanı öldürüldü. Bombalama, başkent Tahran'ın çeşitli bölgelerinde ciddi hasara ve sivil kayıplara neden oldu." ifadelerine yer verildi.

İran'ın bu saldırılara verdiği yanıtların, İsrail'deki askeri ve enerji altyapısının yanı sıra bir hastane ve konut binalarına zarar verdiğine de değinildi.

Uzmanlar, "İsrail'in saldırısı ve İran'ın yanıtı, birbirlerinin topraklarına yönelik ardışık saldırı dalgaları çok sayıda sivil kaybına yol açtı. Bu durum, yıkıcı şiddet döngüsüyle ilgili ciddi endişelerimizi doğruladı." ifadeleri kullanıldı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

BM özel raportörleri

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