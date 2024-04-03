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BM Raportörü: İsrail, Gazze'deki yardım kuruluşu çalışanlarını kasten öldürdü - Son Dakika
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BM Raportörü: İsrail, Gazze'deki yardım kuruluşu çalışanlarını kasten öldürdü

BM Raportörü: İsrail, Gazze\'deki yardım kuruluşu çalışanlarını kasten öldürdü

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kasten yaptığını belirtti. Albanese, İsrail'in bağışçıların geri çekilmesi ve Gazze'deki sivillerin aç kalmaya devam etmesi için WCK çalışanlarını hedef aldığını ifade etti. İsrail ordusu ise olayın koşullarını incelemek için çalışma yürüttüğünü açıkladı.

03.04.2024 12:15  Güncelleme: 12:18
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in saldırı düzenlediği Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin, "İsrail'in, bu kişileri kasten öldürdüğü" yönünde değerlendirmede bulundu.

Albanese, X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında WCK çalışanlarının yaşamını yitirmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

"İsrail'in nasıl çalıştığını bildiğim için benim değerlendirmem, İsrail güçlerinin bağışçıların geri çekilmesi ve Gazze'deki sivillerin sessizce aç kalmaya devam edebilmesi için WCK çalışanlarını kasten öldürdüğü yönünde." ifadelerini kullanan Albanese, İsrail'in, Batılı ülkeler ve Arap ülkelerinin çoğunluğunun Filistinliler için en ufak bir çaba göstermeyeceğini bildiğini kaydetti.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, Ordu, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raportörü: İsrail, Gazze'deki yardım kuruluşu çalışanlarını kasten öldürdü - Son Dakika

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