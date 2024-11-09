BM Raporu: Gazze'de 34 bin 500 Sivil Öldü

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(ANKARA) - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) Gazze Raporu'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk 6 ayında 34 bin 500 kişinin öldürüldüğü ve bunlardan 8 bin 119 kişinin kimliğinin tespit edilebildiği belirtildi. Kimliği tespit edilenlerin büyük bir kısmının en küçüğü bir günlük bebek olan çocuk ve kadınlardan oluştuğu kaydedilen raporda, sivillere yönelik "yaygın veya sistematik" saldırıların "insanlığa karşı suç" ve "soykırım" suçunu oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

OHCHR'nin dün 1 Kasım 2023- 30 Nisan 2024 dönemini kapsayan Gazze Raporu'nda, İsrail'in Gazze'deki savaşının ilk altı ayında öldürülen sivil sayısının 34 bin 500 olduğu ve bunlardan 8 bin 119'unun kimliğinin tespit edildiği bildirildi. Rapora göre, ölen ve kimlikleri tespit edilen sivillerin büyük bir çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Raporda, ayrıca Gazze'de doğrulanan tüm ölümlerin yüzde 80'inin İsrail'in konutlara ya da benzer yapılara yönelik saldırılarında meydana geldiği belirtildi.

"Ölen en genç sivil bir günlük bebek"

Rapora göre, savaşta ölenlerin yüzde 44'ü çocuk. Kurban olan çocukların yaş grupları ise genel olarak beş ila dokuz yaş arasında değişiyor. Bunu 10-14 yaş arasındakiler ve daha sonra dört yaşına kadar olanlar takip ediyor. En genç kurban bir günlük bir çocukken, en yaşlı kurban ise 97 yaşında bir kadın.

Raporda, İsrail'in saldırılarının "soykırım" teşkil edebileceği uyarısı

Sivillere yönelik "yaygın veya sistematik" saldırıların "insanlığa karşı suç" teşkil edebileceği uyarısında bulunulan raporda, "Ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle işlenirse, soykırım da teşkil edebilir" denildi.

Vakaların yüzde 88'inde aynı saldırıda beş ya da daha fazla kişinin öldüğü tespitine yer verilen rapor, İsrail ordusunun nüfusun yoğun olduğu bölgelerde geniş alanları etkileyen silahlar kullandığına işaret ediyor. Raporda, ölümlerin bir kısmının Filistinli silahlı gruplardan gelen serseri mermilerin kısa düşmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği de belirtildi.

"İsrail'in bu tutumu daha önce görülmemiş düzeyde"

Raporda ayrıca, "İsrail hükümetinin insani yardımın girişine izin verme, kolaylaştırma ve sağlama konusunda devam eden hukuka aykırı başarısızlıklarına, sivil altyapının tahrip edilmesine ve tekrarlanan kitlesel yerinden edilmelere" işaret edilirken, "İsrail güçlerinin bu tutumu daha önce görülmemiş düzeyde ölüm, yaralanma, açlık, hastalık ve sakatlıklara neden olmuştur" denildi.

İsrail'in Cenevre'deki diplomatik misyonu ise, raporu "kategorik olarak reddettiğini" bildirirken; BM'yi "doğrulanmamış bilgilere" dayanmakla suçladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı, 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 43 bin 469 Filistinlinin ölümüne ve 102 bin 561'inin yaralanmasına neden oldu.