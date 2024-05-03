BM Raporu: Gazze\'deki savaşın devamı halinde insani gelişim 44 yıl geriye gidecek

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan bir rapor, mevcut savaşın dokuz ay daha devam etmesi halinde Gazze'deki insani gelişimin 44 yıl geriye gideceği uyarısında bulundu.

BM Kalkınma Programı (UNDP) ve Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Perşembe günü yayımladıkları raporda, savaşın altı ay daha sürmesi halinde Gazze'deki insani gelişme endeksinin (HDI) 0,598'e düşeceğini ve insani gelişmenin 33 yıl geriye gideceğini tahmin ediyor. Yedi ay sonra ise İGE 0,582'ye düşerek 37 yıl geriye gidecek.

Savaş dokuz ay daha devam ederse 44 yıllık ilerleme yok olacak ve Gazze 1980 seviyelerine geri dönecek.

Rapora göre, Filistin'in tamamı için, altı ayda, insani gelişme 17 yıl geriye gidecek. Dokuz ay sonra 20 yıldan fazla ilerleme kaybedilmiş olacak.

Savaş yedinci ayına yaklaşırken Filistin'de yoksulluk oranı yüzde 58,4'e ulaşacak ve yaklaşık 1,74 milyon kişi daha yoksulluğa itilecek.

Filistin'in gayrisafi yurtiçi hasılası yüzde 26,9 oranında düşecek ve bu da savaşın olmadığı 2023 yılına göre 7,1 milyar ABD doları tutarında kayıp anlamına gelecek.

Savaşın dokuz ay daha devam ettiği bir senaryoda, yoksulluğun yüzde 60,7'ye ulaşarak savaş öncesi seviyelerin 2,25 katına çıkacağı ve 1,86 milyondan fazla insanın daha yoksulluğa itileceği tahmin ediliyor.

Savaştan önce yüzde 25,7 olan Filistin genelindeki işsizlik oranı yedi aylık savaşın ardından yüzde 46,7'ye ulaşabilir. Savaştan önce Gazze zaten yüzde 45'lik bir işsizlik oranıyla boğuşuyordu ve genç işsizlik oranı ise yaklaşık yüzde 60'tı.

UNDP-ESCWA raporu, Kasım 2023'te yayımlanan ortak ilk hızlı değerlendirmenin bir güncellemesi.