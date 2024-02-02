BM: Refah kentindeki durum patlama noktasına ulaştı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentinde durumun "patlama noktasına" ulaştığı uyarısında bulundu.
OCHA Sözcüsü Jens Laerke, Cenevre'de düzenlendiği bilgilendirme toplantısında AA muhabirinin Refah kentinde devam eden saldırıların genişletilmesi ihtimaline dair Tel Aviv'den gelen açıklamalara ilişkin sorusunu, "Bunun insanlar için daha kötü olmasından korkuyoruz" şeklinde cevapladı.
Geçmişte yaşananların endişeleri haklı çıkardığını ifade eden Laerke, "Hiç şüphesiz, (Refah'ta) yerinden edilmiş Gazzeliler için korkuyoruz." ifadesini kullandı.
Son günlerde Refah'a sığınmak isteyen ülke içinde yerinden edilmiş sivillerle ilgili derin endişelerini dile getiren Laerke, "Binlerce Filistinli, halihazırda 2,3 milyonluk nüfusun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan güneye kaçmaya devam ediyor. Refah, umutsuz ve patlamaya hazır ve biz bundan sonra olacaklardan korkuyoruz." diye konuştu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.
Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
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