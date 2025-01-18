BM: Sürdürülebilir Ateşkes Şart

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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, sadece sürdürülebilir bir ateşkesin harap olmuş Gazze Şeridi'ndeki büyük acıları ve can kayıplarını sona erdireceğini bildirdi.

BM raportörleri, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sadece sürdürülebilir bir ateşkesin, harap olmuş Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarının yanı sıra İsrail'deki büyük acıları ve can kayıplarını sona erdireceği kaydedildi.

"Tüm tarafları ateşkesi kabul etmeye, adaleti, insani yardımı ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu anlaşmanın, Gazze'de 15 ay süren büyük ve korkunç acıların ardından geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Anlaşmanın duyurulmasından kısa bir süre sonra İsrail'in Gazze'yi ayrım gözetmeksizin bombalamaya devam etmesi ve ateşkes yürürlüğe girene kadar sakin geçmesine yönelik beklentilere rağmen Filistinli sivilleri öldürmesi bizi üzdü." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki İsrailli esirler ve İsrail hapishanelerinde keyfi olarak gözaltına alınan ve işkence gören binlerce Filistinlinin evlerine dönme zamanının geldiği vurgulanan açıklamada, Gazze'de yerinden edilen yaklaşık 2 milyon kişinin de evlerine dönmelerine izin verilmesi ve daha fazla yerinden edilme korkusunun olmaması gerektiğine işaret edildi.