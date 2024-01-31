BM: UNRWA\'ya yapılan finansal desteğin askıya alınması Gazze için felaket olur

Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite (?IASC), bazı ülkelerin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik finansal desteği askıya almalarının Gazze halkı için felaketle sonuçlanacağını aktardı.
IASC tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarda bazı UNRWA personelinin dahil olduğu iddialarının dehşet verici olduğu belirtildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in terör eylemlerine karışan BM çalışanlarının "sorumlu tutulacağı" yönündeki sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada, "Ancak bir organizasyonun tamamının çaresiz durumdaki insanlara hizmet etme görevini yerine getirmesini engellememeliyiz. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana çığ gibi büyüyen üzücü olaylar yüz binlerce insanı evsiz bıraktı ve kıtlığın eşiğine getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Gazze'deki en büyük insani yardım kuruluşu olan UNRWA'nın, yerinden edilen ve öldürülen personeline rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.
"Bu kararların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz"
Açıklamada, "Bazı ülkelerin UNRWA'ya yönelik finansal desteği askıya almaya kararı Gazze halkı için felaketle sonuçlanacak. Başka hiçbir kuruluşun Gazze'deki 2,2 milyon insanın acil olarak ihtiyaç duyduğu ölçekte ve genişlikte yardım sunma kapasitesi yok. Bu kararların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.
UNRWA'nın, konuyla ilgili tam ve bağımsız bir şekilde inceleme başlattığı hatırlatılan açıklamada, BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisince (OIOS) de soruşturmanın yürütüldüğü ifade edildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"UNRWA için finansal desteklerin askıya alınması vahimdir ve Gazze'deki insani sistemin çökmesine yol açacak. Bu durumun, işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölge genelinde geniş kapsamlı insani ve insan haklarıyla ilgili sonuçları olacak. Dünya, Gazze halkını terk edemez."
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.
Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.
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