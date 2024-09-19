BM, Üye Ülkelerden Kararlara Uymalarını Bekliyor - Son Dakika
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BM, Üye Ülkelerden Kararlara Uymalarını Bekliyor

Guterres, üye ülkeleri BM Genel Kurulu kararlarına uymaya çağırdı ve hasta tahliyelerini değerlendirdi.

19.09.2024 21:17
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in, üye ülkelerin BM Genel Kurulu dahil tüm BM kararlarına uymalarını beklediğini belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Genel Kurulu'nda Filistin'in dün sunduğu ve İsrail'in işgal altındaki topraklarda mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını talep eden kararın uygulanmasıyla ilgili Guterres'in tepkisinin sorulmasının ardından Dujarric, Genel Sekreter'in kararı uygulayacağını dile getirdi.

Dujarric, kararda Genel Sekreter'den rapor istendiğini ve kendisinin bunu yerine getireceğini belirtti.

"Genel Sekreter, üye ülkelerin BM Genel Kurulu dahil tüm BM kararlarını yerine getirmesini bekliyor." diyen Dujarric, aynı zamanda Guterres'in Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını da çok ciddiye aldığını vurguladı.

Gazze'den tıbbi tahliyeler

Dujarric, Gazze'den hasta tahliyeleriyle ilgili de bilgi verdi. Tahliye edilmesi gereken hastaların listesinin her gün uzadığına dikkati çeken Dujarric, Ekim 2023'ten bu yana 14 bin hastanın tahliyesinin istendiğini kaydetti.

Sözcü Dujarric, şimdiye kadar bunlardan sadece 5 bininin tahliye edildiğini bildirdi.

İsrail'in mayıs ayında Refah Sınır Kapısı'nı da kapattığını anımsatan Dujarric, bu tarihten beri sadece 219 hastanın tahliye edilebildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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