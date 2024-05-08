BM Yetkilisi: Gazze'deki Durum Kritik Eşiğe Ulaştı - Son Dakika
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BM Yetkilisi: Gazze'deki Durum Kritik Eşiğe Ulaştı

BM Yetkilisi: Gazze\'deki Durum Kritik Eşiğe Ulaştı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Gazze'deki durumun kritik bir noktaya geldiğini belirterek, yardım sağlamaya devam edeceklerini açıkladı. Griffiths, İsrail'in tahliye emri ve kara saldırısının daha fazla ölüm ve yerinden edilmeye yol açacağı uyarısında bulundu. Refah sınır kapısının kapanmasının yardım ve personel nakliyatını zorlaştırdığını belirten Griffiths, 1 milyondan fazla kişinin bulunduğu Gazze'de yardım faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı.

08.05.2024 01:51
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun yeni bir kritik eşiğe ulaştığını belirterek, "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Griffiths, Gazze'deki gelişmelere ilişkin X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İsrail'in son tahliye emri ve kara saldırısının daha fazla ölüm ve yerinden edilmeye yol açacağına dikkati çeken Griffiths, birkaç gün içinde 10 binlerce kişinin zorla yerinden edildiğini kaydetti.

Griffiths, Refah sınır kapısının kapanmasının yardım ve personel nakliyatını zorlaştırdığını belirtti.

Ekibinin hala Refah'ta olduğunu bildiren Griffiths, aralarında 600 bini çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişinin burada bulunduğuna işaret etti.

Griffiths, "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bugün alınan kararların gelecek nesiller tarafından hatırlanacağını kaydeden Griffiths, "Onların kınamalarına hazır olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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