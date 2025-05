BM Yetkilisi Gazze'deki Durumu Çizdi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, 10 haftadan uzun süredir Gazze'ye yiyecek, ilaç, su veya çadır, hiçbir şey girmediğini belirterek, İsrail'in "kasıtlı ve utanmadan insanlık dışı koşullar" dayatmaya devam ettiğini söyledi.

Fletcher, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki insani durum üzerine yapılan toplantıda konuştu.

"Başlamadan önce, gelecek nesillere anlatmak için Gazze'de her gün tanıklık ettiğimiz 21. yüzyıl vahşetini durdurmak adına her birinizin ne yaptığını bir an için düşünmenizi rica ediyorum." diyen Flethcer, şöyle devam etti:

"İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki sivillere kasıtlı ve utanmadan insanlık dışı koşullar dayatıyor. 10 haftadan uzun süredir Gazze'ye yiyecek, ilaç, su veya çadır, hiçbir şey girmedi. Yüz binlerce Filistinli, yine zorla yerinden edildi, giderek küçülen alanlara hapsedildi çünkü Gazze topraklarının yüzde 70'i ya İsrail'in militarize ettiği bölgelerde ya da yerinden etme emirleri altında."

Fletcher, Gazze'deki 2,1 milyon insanın her birinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, zaten çökmüş olan sağlık sistemi ve tesislerine yönelik saldırıların ise durmadan devam ettiğine dikkati çekti.

"Gazze ölçeğindeki bir ölümün insanı terk etmeyen bir sesi ve kokusu olduğunu" belirten Fletcher, "Bir hemşirenin tarif ettiği gibi 'Çocuklar, yanmış kumaşları derilerinden soyarken çığlık atıyorlar' ama (siz) 'elimizden geleni yaptık' (diyorsunuz)." ifadesini kullandı.

"İsrail, Gazze'yi boşaltma hedefini sivillerin hayatlarından daha önemli görüyor"

Fletcher, BM insani yardım ekiplerinin ve sınırda durdurulan yardımların hazır halde beklemeye devam ettiğini belirterek, "Ancak İsrail bize erişimi engelliyor, Gazze'yi boşaltma hedefini sivillerin hayatlarından daha önemli görüyor. Ablukanın devam etmesi yeterince kötü, İsrailli bakanlar bununla övündüğünde nasıl tepki veriyorsunuz?" diye sordu.

Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar konusunda aldığı birçok karara rağmen İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine devam ettiğini hatırlatan Fletcher, İsrail'in yardımı politik veya askeri amaçlara bağlı hale getirdiğini, açlığı bir pazarlık kozu olarak kullandığını vurguladı.

Fletcher, BM olarak İsrailli yetkililerle 12 defa Gazze'ye yardım girişi için görüşmelerde bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.

"Yerleşimci şiddeti endişe verici seviyelerde devam ediyor"

Fletcher, şiddetin sadece Gazze'de değil, "dehşet verici şekilde" Batı Şeria'da da arttığına işaret etti.

İsrail tarafından ağır silahların, askeri savaş yöntemlerinin, aşırı güç kullanmaların ve zorla yerinden etmelerin sürdürüldüğünü belirten Fletcher, devam eden yıkımlara, hareket kısıtlamalarına ve yasa dışı yerleşim genişlemesine dikkati çekti.

Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin yok edildiğini, mülteci kampların boşaltıldığını kaydeden Fletcher, "İsrail güçlerinin desteği ile yasa dışı yerleşimler genişliyor ve yerleşimci şiddeti endişe verici seviyelerde devam ediyor. Son zamanlarda yerleşimciler 13 yaşında bir kızı ve 3 yaşındaki erkek kardeşini kaçırdı. Bir ağaca bağlı halde bulundular. Onlara ne diyeceğiz? 'Elimizden geleni yaptık' mı?" ifadesini kullandı.

Güvenlik Konseyi'ne seslenen Fletcher, Filistin'de öldürülen ve sesleri susturulanlar için "Daha ne kanıta ihtiyacınız var? Soykırımı önlemek ve uluslararası insani hukuka saygıyı sağlamak için şimdi kararlı bir şekilde harekete geçecek misiniz yoksa bunun yerine 'elimizden geleni yaptık' mı diyeceksiniz?" diye sordu.

Fletcher, İsrail tarafından uluslararası hukukun bu şekilde bozulmasının on yıllardır kaydedilen ilerlemeleri baltaladığını belirterek, "İnsanlık, hukuk ve akıl galip gelmeli. Bu Konsey galip gelmeli. Bunun sona ermesini talep edin. Silahlandırmayı bırakın. Hesap verebilirlik konusunda ısrar edin." dedi.