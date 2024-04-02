BM Yetkilisi İsrail\'in Gazze\'deki saldırısına öfkelendi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesine çok öfkelendiğini bildirdi.
Griffiths, X hesabından, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında WCK çalışanlarının yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı.
WCK çalışanlarının Gazze'de öldürülmesine çok öfkelendiğini belirten Griffiths, "Onlar kahramandı, açlıktan ölmek üzere olan insanları doyurmaya çalışırken öldürüldüler. Ailelerine ve meslektaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Griffiths, "Ateşkes hakkında bu kadar konuşuluyor ama bu savaş hala en iyilerimizi alıyor. Bunun arkasındakilerin eylemleri savunulamaz. Buna bir son verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.
WCK çalışanlarının öldürülmesi
İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.
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