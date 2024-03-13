BM Yetkilisi: Yardım Operasyonlarımızı Nasıl Sürdüreceğiz?

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze Şeridi'nin güneyinde BM'ye ait bir yardım dağıtım merkezinin bombalanmasıyla ilgili, "Ekiplerimiz ve teçhizatımız sürekli tehdit altındayken nasıl yardım operasyonlarımızı sürdüreceğiz? Bunların korunması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Griffiths, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Refah kentinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir yardım dağıtım merkezini hedef almasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'deki meslektaşları ve ailelerinin şimdiye kadar çok büyük kayıplar yaşadığını aktaran Griffiths, "Ekiplerimiz ve teçhizatımız sürekli tehdit altındayken nasıl yardım operasyonlarımızı sürdüreceğiz? Bunların korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Griffiths, savaşın artık son bulması gerektiğinin altını çizdi.

"Suçlular hesap vermek zorundadır"

Diğer taraftan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tüm BM tesislerinin koordinatlarının taraflarla paylaşıldığını ifade eden Dujarric, söz konusu saldırının yardım dağıtımını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Dujarric, günden güne BM bayrağı altında insani yardım çalışanlarının korunmasına daha az saygı duyulduğuna işaret ederek, Gazze'deki meslektaşlarının bunun bedelini hayatlarıyla ödediklerini ifade etti.

Suçluların hesap vermesi konusunda eksiklik olduğunu kaydeden Dujarric, "Suçlular hesap vermek zorundadır. Zaman alabilir ancak bunun gerçekleşmesi lazım." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde UNRWA'ya ait bir yardım dağıtım merkezini bombaladığı, ilk belirlemelere göre en az 5 Filistinlinin öldüğü çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise İsrailli güçlerin saldırısı sonucu en az 1 personelin hayatını kaybettiğini, 22 personelin yaralandığını bildirmişti.