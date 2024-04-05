BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in World Central Kitchen çalışanlarını öldürmesini tartıştı - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in World Central Kitchen çalışanlarını öldürmesini tartıştı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, İsrail'in uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanını öldürmesini tartıştı. Cezayir ve Slovenya'nın çağrısıyla acil toplanan BMGK, Filistin sorunu da dahil Orta Doğu'daki durumu ele aldı. Konsey üyeleri, İsrail'in Gazze'de insani yardım çalışanlarını ve sağlık çalışanlarını öldürmesini kınadı ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyması gerektiğini vurguladı. Hamas'ın eylemlerinin de insani personeli riske soktuğu belirtildi. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi ise İsrail'in Filistinlilere yardım eden herkesi öldürdüğünü ve bu suçların hesabının sorulması gerektiğini ifade etti.

05.04.2024 23:33
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, 1 Nisan'da uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının İsrail tarafından öldürülmesini tartıştı.

BMGK, Cezayir ve Slovenya'nın çağrısı ile "Filistin sorunu da dahil Orta Doğu'daki durum" başlığı altında acil toplandı.

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, konseyde yaptığı konuşmada, İsrail'i 10 gün önce BMGK'de alınan Gazze'de ateşkes çağrısı kararına uymamakla eleştirdi.

Bendjama, "Bu ölüm makinasının, tam bir dokunulmazlık ile uluslararası hukukun tüm ihlallerini gerçekleştirmesi şaşırtıcı değil çünkü hiçbir zaman sorumlu tutulmayacaklarından eminler." dedi.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 220'den fazla yardım çalışanının yanı sıra 484 sağlık çalışanını öldürdüğünü vurgulayan Bendjama, "Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesi, Filistin'deki baskı ve işgal uygulamaları doktrininin yalnızca bir devamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da, Gazze'de her geçen gün insani durumun kötüleştiğine dikkat çekti.

Nebenzia, "Her geçen gün bize daha fazla tüyler ürpertici veri ulaştırılıyor. Gazze'de insani bir kıyametin ve açlığın yaşanmaması için acilen ihtiyacımız olan şey gerçek bir ateşkestir." diye konuştu.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuka saygı duyması gerektiğini hatırlatan Nebenzia, Gazze'de daha fazla mağduriyetin yaşanmasını engellemenin ancak bununla mümkün olabileceğini vurguladı.

"Bu, hepinizin aylardır bildiği şeyin doğrulanmasıdır"

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği siyasi işlerden sorumlu müsteşarı John Kelley de WCK çalışanlarının öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kelley, "İnsani personel tam anlamıyla korunmalıdır. İsrail'in insani yardım çalışanlarını veya sivilleri korumak için yeterince çaba göstermediğinden derin endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Hamas'ın eylemlerinin insani personeli riske soktuğunu öne süren Kelley, hastanelerin altına tünel açmak ve hastanelerde silah depolamanın savaş yasalarının ihlali olduğunu ve bunu kınadıklarını savundu.

Toplantı sonunda söz alan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "WCK yardım çalışanlarının öldürülmesi münferit bir olay değil. Bu, hepinizin aylardır bildiği şeyin doğrulanmasıdır. Bazılarının Filistinlilere 180 gün boyunca biçilen kaderi anlaması için yabancı uyrukluların öldürülmesinin gerekmesi talihsiz bir durum." ifadelerini kullandı.

Mansur, İsrail için "Filistinli veya Filistinlilere yardım eden biri olmanın öldürülmek için yeterli" olduğunu belirterek, "Utanç duygusuna kapılmadan bu tür suçlar işleyen İsrail ile hala ortak değerlerden kim söz edebilir?" diye seslendi.

İsrail'in BM kararlarını ve uluslararası kuralları hiçbir ceza almadan ihlal edebilmesinin sorun olduğunu belirten Mansur, "Hiç kimse, hiçbir ülke zulüm yapanları silahlandırmamalı veya korumamalıdır. Bunların hesabı sorulmalı, yoksa bu suçlar devam edecek." dedi.

World Central Kitchen çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in World Central Kitchen çalışanlarını öldürmesini tartıştı - Son Dakika

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