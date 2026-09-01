BMMYK Sözcüsü Baloch: Lübnan'da 350 binden fazla kişi hâlâ yerinden edilmiş durumda

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, " İsrail'in Lübnan'ın güneyinde devam eden saldırıları ve askeri faaliyetleri sivilleri etkilemeye devam ediyor ve zaman zaman geri dönüşleri engelleyebiliyor veya yerel yerinden edilmelere yol açabiliyor." ifadelerini kullandı.

Baloch, AA muhabirinin "İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyinde yeni yerinden edilmeler yaşanıyor mu? Ülkede şu anda kaç kişi yerinden edilmiş durumda?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"İsrail'in Lübnan'ın güneyinde devam eden saldırıları ve askeri faaliyetleri sivilleri etkilemeye devam ediyor ve zaman zaman geri dönüşleri engelleyebiliyor veya yerel yerinden edilmelere yol açabiliyor." açıklamasında bulunan Baloch, ağustos ortası itibarıyla Lübnan genelinde 350 binden fazla kişinin yerinden edilmiş durumda kaldığını vurguladı.

Baloch, yaklaşık 860 bin kişinin evlerine veya yakın bölgelere geri döndüğünü kaydederek, birçoğunun önemli zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini ve bu geri dönüşlerin kalıcı olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Yaklaşık 23 bin Lübnanlının ise toplu barınaklarda kalmaya devam ettiğine dikkati çeken Baloch, "BMMYK, yer değiştirme eğilimlerini yakından izlemeye devam ediyor ve ortaklarıyla birlikte, devam eden durumdan etkilenen yerinden edilmiş nüfusları, geri dönenleri ve ev sahibi toplulukları desteklemeye kararlılığını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.