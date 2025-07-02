Bob Vylan'ın Festivali İptal Edildi

İngiltere'de düzenlenen "Glastonbury Festivali"nde sahne alan ve performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan'ın, Manchester kentinde düzenlenecek festivale katılımının iptal edildiği duyuruldu.

İngiltere'nin Manchester kentinde 4-6 Temmuz'da düzenlenecek "Radar Festivali"nden yapılan açıklamada, etkinliğin 4 Temmuz'daki konserinde sahne alması beklenen grubun, organizatörlerin kararının ardından festivalde yer almayacağı bildirildi.

Bob Vylan, karara tepki olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sessizlik bir seçenek değil. Filistin halkı acı çekiyor. Manchester, geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 5 Temmuz'da Fransız festivali Kave Fest'te de sahne alması beklenen grubun buradaki konserinin de iptal edildiği aktarıldı.

Festivalin organizatörleri, BBC'ye yaptıkları açıklamada, grubun konserinin iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti.

Festivalde "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atılmıştı

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmış ve sevenleri de sloganlara eşlik etmişti.

Festivalde sahne alan İrlandalı rap grubu Kneecap de Filistin'e destek mesajları vermiş ve İngiliz hükümetinin yasaklamaya hazırlandığı Filistin destekçisi "Palestine Action" adlı gruba sahneden selam göndermişti.

Festivali canlı yayınlayan BBC, Bob Vylan grubunun performansını sansürlemeden canlı vermiş ancak editöryal kuralları gerekçe göstererek Kneecap'in performansını canlı yayınlamamıştı.

İsrail'in Londra Büyükelçiliği de X hesabından yaptığı paylaşımda, festivalde kullanılan İsrail karşıtı ifadelere tepki göstererek, "rahatsızlık duyulduğunu" bildirmişti. Elçilik, konserde Yahudilere karşı "etnik temizlik çağrısı" yapıldığını iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da konserinde "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atan Bob Vylan üyelerinin vizelerini iptal etmişti.

Bob Vylan da yaptığı açıklamada, "seslerini yükselttikleri için hedef alındıklarını" belirterek, "Biz Yahudilerin, Arapların ya da başka bir ırkın ya da insan grubunun ölümünden yana değiliz. Biz şiddet yanlısı bir askeri makinenin parçalanmasından yanayız." ifadelerini kullanmıştı.