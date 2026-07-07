Böcek Yolsuzluk Davasında İfade Verdi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 2'si tutuklu, 41 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması başladı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye olmak istediğini belirten Böcek, "1 yıldır ek ifadelerle cezaevinde kalmak istemeyenleri, dost bildiklerimin yanlış yaptığını üzülerek gördüm" dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile tutuksuz sanıklar eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede; 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede; Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap', 'Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede; şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduatla birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DURUŞMA BAŞLADI

2'si tutuklu 41 sanığın yargılamasına, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda devam edildi. Bu dosyadan tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek, duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmanın ilk aşamasında tanıklar dinlendi.

'HAKKIMDAKİ İDDİALAR İŞ, TİCARET VE ALIŞVERİŞTEN İBARETTİR'

1 yıldır tutuklu olduğunu belirten Gökhan Böcek, "3 duruşmadır hakkımda istinat edilenler suç unsuru değildir. Soruşturma başladığında yurt dışındaydım ve kendi irademle gelerek teslim oldum. Bugün geldiğimiz noktada 1 yıldır tutukluyum. Hakkımda gerçeği yansıtmayan ifadeler veriyorlar. Bazı kişilerin 2 hafta içerisinde defalarca ifade verdiğini gördüm. Babamın nüfuzunu kullanmadım. Babamdan 5 dakika da olsa randevu talep edenlerin bugün hakkımda ifade verdiğini görüyorum. Artık tüm deliller toplanmış. Geldiğimiz noktada hakkımdaki iddialar iş, ticaret ve alışverişten ibarettir. Tutuklandığım gün oğlum 7 aylıktı, annesi de tutuklanmıştı. Baba olarak bunun manevi yükünü taşıyorum. Tutukluluğumun devamını gerektiren hiçbir unsur kalmadığını düşünüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

'CEZAEVİNDE GİZLİ GİZLİ AĞLADIM'

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye olmak istediğini kaydeden Muhittin Böcek, "367 gündür tutukluyum. Mahkeme heyetine yargılama için teşekkür ediyorum. Ancak 'delilleri karartma' gibi sözler, bizi üzüyor. Ben bu topraklarda büyüdüm ve öleceğim. Hayatımız boyunca adalete güvenerek yaşadık. Buradaki insanlara borcumuz var. Ben Türkiye'de en ağır Covid-19'u geçirmiş birisiyim. 108 gün yoğun bakımda kaldım. Mahkeme için sağlık raporu almam istendiğinde daha heyet beni çağırmadan, raporun reddedildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. 5 Temmuz 2025'te cezaevine geldiğimde 12 ilaç kullanıyordum. Şu anda 1 günde 25 ilaç kullanıyorum. İlaçları yükselten de raporu veren de aynı doktorlar. Vicdanları rahat mı merak ediyorum. Bu durum beni üzdü ve cezaevinde gizli gizli ağladım. Akciğerlerimde mantar oluşmuş, avukatlarım raporu sunacak" dedi.

'EK İFADELERLE CEZAEVİNDE KALMAK İSTEMEYENLERİ GÖRDÜM'

Kendi döneminde devleti kamu zararına uğratmadığını ifade eden Muhittin Böcek, "25 yıllık başarı hikayem, büyükşehir belediyesine taşındı. Hiçbir şekilde kamu zararına uğratmadım. Ben de sizler gibi devlet terbiyesi almış biriyim. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işin içinde olmadım. Ben 12 dönüm yerimi devlete bağışladım, okul yapıldı. 1 yıldır ek ifadelerle cezaevinde kalmak istemeyenleri, dost bildiklerimin yanlış yaptığını üzülerek gördüm. Parayla, pulla hiçbir zaman işim olmadı. 3 defa anjiyo oldum. Prostat ve şeker hastalıklarım da var. Kas kaybım mevcut ve 12 kilo verdim. Doktorlarımın hepsi özel hastanelerde. Ben sadece Şehir Hastanesi'nde tedavi olabiliyorum ve yaşamak istiyorum. Hiçbir suçum yok. Heyetinizin adaletine ve merhametine ihtiyacım var. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Tanık ve sanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi.