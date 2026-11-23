Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum ilçesi, 2026 turizm sezonunda hava ve deniz yoluyla toplam 1 milyon 328 bin 397 yabancı turisti ağırladı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, açık kaynaklardan elde edilen rakamlara göre geçen yıla göre yurt dışından hava yoluyla gelen turist sayısında yüzde 1,6'lık kayıp olduğunu belirterek, "Bu kayba rağmen kruvaziyerlerdeki artışlar süreci destekledi. 31 Ekim itibarıyla 128 bin kişilik rakama ulaşılarak açık kapatıldı. Sezon boyunca 4 ve 5 yıldızlı otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'ların üzerinde seyretti" dedi.

Kentin turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'da, 2026 sezonunun hareketliliği rakamlara yansıdı. Sezon boyunca ilçeye hava yoluyla 926 bin 647, kruvaziyerle 128 bin ve diğer deniz hudut kapılarından yapılan girişlerle birlikte toplam 1 milyon 328 bin 397 yabancı turist giriş yaptı. Konaklama sektöründe özellikle 4 ve 5 yıldızlı tesislerde yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranlarına ulaşılırken, bu yoğunluk ilçenin tarihi ve kültürel noktalarına da yansıdı. Bodrum Kalesi, Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Antik Tiyatro sezon boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Deniz turizminde de yüksek ivme yakalanan sezonda, Bodrum koylarına günlük tur düzenleyen teknelerde hareketlilik yaşanırken, lüks motoryatlara olan talep arttı. Eğlence mekanlarında ünlü isimlerin sahneye çıktığı ilçede konserler, plaj partileri, su sporları organizasyonları ve otellerdeki animasyon etkinlikleri tatilcilere keyifli anlar yaşattı.

Yaz aylarının ardından 'sarı yaz' olarak adlandırılan eylül ve ekim aylarında da ulusal ve uluslararası organizasyonların etkisiyle Bodrum'da yazdan kalma günler yaşandı. Güneşli havanın etkisini sürdürdüğü kasım ayı itibarıyla da başta yerli misafirler olmak üzere bölgedeki turizm hareketliliğinin devam ettiği bildirildi.

'KRUVAZİYERLERDEKİ ARTIŞLAR SÜRECİ DESTEKLEDİ'

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, açık kaynaklardan elde edilen rakamlara göre geçen seneye göre yurt dışından hava yoluyla gelen turist sayısında oransal olarak yüzde 1,6'lık kayıp söz konusu olduğunu belirterek, "Bu kayba rağmen kruvaziyerlerdeki artışlar süreci destekledi; 31 Ekim itibarıyla 128 bin kişilik rakama ulaşılarak bu açık bu şekilde kapatıldı. Elde edilen verilere göre bölgeye hava yoluyla 926 bin 647 kişi gelmiş durumda ve bu yolcular Bodrum'un farklı noktalarına dağılıyor. Sezon boyunca 4 ve 5 yıldızlı tesislerde yüzde 90'ların üzerinde doluluk oranları görüldü. Zaman zaman boşluklar oldu, okulların kapanmasıyla birlikte ivme yakalandı. Kendi hesaplamalarımıza göre geçen seneye kıyasla yüzde 2,9'luk kayıpla hava, kruvaziyer ve liman girişlerinden olmak üzere 1 milyon 328 bin 397 yabancı uyruklu misafir geldi" dedi.

Oda ve yatak sayısı bakımından bakıldığında Bodrum'un, Türkiye genelinde en az kayıp veren destinasyonlar arasında yer aldığına dikkati çeken Dengiz, "TÜRSAB Bodrum ile birlikte ilgili hava yollarıyla görüşmelerimiz sürüyor ve süreci her hafta düzenli olarak takip ediyoruz. İngiltere-Bodrum direkt uçuşlarının açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Gelecek sezona daha az kayıpla başlayacağımızı umuyoruz. Pazar dağılımında her zamanki gibi ilk sıraları İngiltere, ardından Rusya, Polonya ve Almanya paylaşıyor. En çok kayıp yaşayan pazarlardan biri olan İngiltere'de yüzde 16'lık bir düşüş görülse de diğer pazarlardaki hareketlilik bu açığı kapattı. Önümüzdeki sezona daha güçlü çıkabilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erken rezervasyon konusunda çalışma yaptıklarını ifade eden Dengiz, "BODER olarak üyelerimizle 'Acil Eylem Manifestosu' başlığı altında bir çalışma yürüttük ve erken rezervasyonda en iyi satışı yakalayacağımıza inanıyoruz. Bunda başarılı olursak gelecek yıl yeniden artış trendine geçeceğiz. Bu aylarda başlayan ve mart ayına kadar süren erken rezervasyon kampanyasında hem uçak hem de konaklama tarafında fiyat avantajları bulunuyor. En uygun fiyatlar bu dönemde ve yıl sonuna kadar devam ediyor. Yurt dışı pazarlarda da tablo aynı. Erken rezervasyon satış performansını güçlü tutabilirsek önümüzdeki dönemlerde ek sefer konulması ihtimali de doğacaktır. Verileri her ay sonunda titizlikle takip edeceğiz. 'En erken satan her zaman kazanır' anlayışıyla bu süreci başarıyla tamamlayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

'BODRUM, HER ZAMAN GÜZEL BİR DESTİNASYON'

Bodrum'da her kesime hitap eden otel ve işletmelerin olduğunu ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, "Denizde sezon biraz geç başladı. Bunun nedeni, havaların biraz geç ısınmasıyla da alakalıydı ama genel olarak iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. En azından 2025'e nazaran kötü bir sezon geçirmediğimizi söyleyebiliriz. Özellikle önceki yıllara nazaran lüks yatlara, mega yatlara talep daha fazlaydı. Bunun nedeni de daha çok Bodrum'da 5 yıldızlı otellerin olması ve mass (kitle turizminin) gittikçe Bodrum'da azalmasıyla da alakalı. Çünkü grup turlarında, paylaşımlı turlarda talepler önceki yıllara nazaran daha azdı" dedi.

Kantarmış, "Özellikle İngiltere ve İrlanda'dan Muğla bölgesine uçan bir hava yolu şirketinin 2027 yılında uçuşları olmayacak. Bunun yerine başka hava yolu şirketlerinin bu açığı kapatacağını ya da en aza indireceğini düşünüyoruz. Doluluklarla ilgili şimdi konuşmak biraz erken olur. Erken rezervasyonları görmemiz lazım. Özellikle aralık, ocak ayı itibarıyla doluluk oranlarını görebiliriz. Umarız iyi bir sezon olur. Bodrum her zaman iyi bir destinasyon, güzel bir destinasyon. Kasım ayının ortası, sonlarına doğru denize giriliyor" diye konuştu.

Bodrum için pahalılık algısı olduğunun altını çizen Kantarmış, şöyle devam etti:

"Bodrum'da her kesime hitap eden işletmelerimiz, oteller ve restoranlarımız var. Onun için bu algıyı da biraz değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şöyle söyleyebilirim, sezonun erken açılması için uçakların inmesi gerekiyor. Uçaklar da nisan başında iniyor genellikle ve mayıs ve haziranla birlikte yoğunluk başlıyor. Diğer yıllara nazaran sezonun aynı zamanda başlayacağını düşünüyorum."