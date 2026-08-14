Bodrum\'a 398 Yolcu Getiren Kruvaziyer

Muğla'nın Bodrum ilçesine Astoria Grande isimli kruvaziyer 398 yolcu getirdi.

Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

Marmaris'ten gelen gemide çoğu Rus 398 yolcu ve 409 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini, tarihi ve turistik yerleri ve çarşıyı gezmek üzere limandan ayrıldı.

Geminin bir sonraki durağı Antalya olacak.