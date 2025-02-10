Bodrum\'a Olası Tsunami İçin Mobil Siren Sistemi Kuruldu

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EGE Denizi'nde Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremlerin ardından olası tsunami gibi acil durumlarda uyarıda bulunulması için Muğla'nın Bodrum ilçesine mobil siren sistemi yerleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınası nedeniyle yaşanabilecek olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunulması amacıyla Bodrum'a mobil siren sistemi gönderildi. Bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi Turgutreis Mahallesi'ndeki Yaşam Merkezi önüne yerleştirildi. Öte yandan, bölgeye farklı illerden AFAD'a bağlı ekiplerin geldiği görüldü. Etrafı şeritle çevrilen ve üzerinde dört hoparlörün bulunduğu sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacağı bildirildi. Mobil siren sistemi çalışmaya başladı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),