Bodrum Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Yarışma İçin Destek Çağrısı

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Öğrenciler ellerinde pankartlarla yarışmaya katılmak için destek istedi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Bodrum Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve "Hannibal FRC" adıyla 100 kişilik bir robotik kodlama takımı kuran öğrenciler, yurtiçi ve yurtdışındaki büyük robotik etkinliklere katılabilmek için destek çağrısında bulundu. İstanbul ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek etkinliklerde Bodrum'u ve Türkiye'yi temsil etmeyi amaçlayan öğrenciler, gerekli bütçeyi oluşturabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bodrum Anadolu Lisesi öğrencileri yarışmalara katılmak için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve hayırsever iş insanlarından yardım istedi. Destek çağrısı için toplanan öğrenciler devlet okullarının bu bütçeleri karşılama imkanının olmadığını sadece özel okullar tarafından bu yarışmalara katılımından dolayı çok üzüldüklerini söylediler. Bir devlet okulundan da bu yarışmalara katılım sağlandığında 1'inci bile oluna bileceğini göstermek için bu yola çıktıklarını açıkladılar.

Devlet okullarına destek ver çağrısı

Okul önünde, okul çıkışında toplanan öğrencileri Ellerinde "Bilimle Yüksel", "Hayaller İçin Bilim", "Gençlere Güven" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler adına, 12. sınıf öğrencisi ve takım kaptanlarından Kaan Altun, düzenlenen basın açıklamasında takımın ihtiyaçlarını anlattı. Altun, maddi zorluklarla mücadele ettiklerini belirterek, "Katılmak istediğimiz First Robotics Competition, uluslararası bir etkinlik ve kendi robotlarımızı yaparak yarışmalara katılacağız. Bu etkinlikler İstanbul'da başlayacak, ancak hedefimizde Amerika'da düzenlenen finaller var" dedi.

Altun, 20 bin doları bulan bütçeye ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "100 kişilik bir ekibiz fakat ilk aşamada İstanbul'daki etkinliklere 30-35 kişilik bir grupla katılmayı planlıyoruz. Eğer İstanbul'da başarı sağlarsak Amerika'da düzenlenecek yarışmalara katılmak istiyoruz ve bu aşamada daha küçük bir grup olarak, yaklaşık 15-20 kişilik bir ekip gidecek. Ancak Amerika'daki masrafların daha yüksek olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Okul yönetiminin ve aile birliğinin kendilerine destek olduğunu belirten Altun, "Bizim için özel laboratuvar sınıfları açtılar, ancak yine de bu büyük miktarları karşılamak mümkün olmuyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum genelindeki kurumlarla da görüşmeler yürütüyoruz, şu ana kadar bazı destekler aldık, ancak yarışmaya katılabilmek için ayın 12'sine kadar giriş ücretini ödememiz gerekiyor" diye konuştu.

Yerel belediyelere de başvurduklarını ancak bekledikleri yanıtları alamadıklarını ifade eden Altun, "Devlet okulunda okuduğumuz için bazı imkanlara erişimimiz sınırlı kalıyor ve öğrenci olarak destek taleplerimize genellikle olumsuz yanıt alıyoruz. Bu etkinlikler sadece bize değil, Bodrum'a da katkı sağlayacak ve daha fazla destek bulmak istiyoruz" dedi.

Okul çıkışı yaptıkları destek çağrısının ardından öğrenciler sesiz sedası dağılarak evlerinin yolunu tuttu.