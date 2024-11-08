Bodrum Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Yarışma İçin Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Yarışma İçin Destek Çağrısı

Geniş Video İzle

Bodrum Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 'Hannibal FRC' robotik kodlama takımı, uluslararası yarışmalara katılabilmek için maddi destek arıyor. Öğrenciler, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve hayırseverlerden yardım talep etti.

08.11.2024 13:57  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler ellerinde pankartlarla yarışmaya katılmak için destek istedi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Bodrum Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve "Hannibal FRC" adıyla 100 kişilik bir robotik kodlama takımı kuran öğrenciler, yurtiçi ve yurtdışındaki büyük robotik etkinliklere katılabilmek için destek çağrısında bulundu. İstanbul ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek etkinliklerde Bodrum'u ve Türkiye'yi temsil etmeyi amaçlayan öğrenciler, gerekli bütçeyi oluşturabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bodrum Anadolu Lisesi öğrencileri yarışmalara katılmak için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve hayırsever iş insanlarından yardım istedi. Destek çağrısı için toplanan öğrenciler devlet okullarının bu bütçeleri karşılama imkanının olmadığını sadece özel okullar tarafından bu yarışmalara katılımından dolayı çok üzüldüklerini söylediler. Bir devlet okulundan da bu yarışmalara katılım sağlandığında 1'inci bile oluna bileceğini göstermek için bu yola çıktıklarını açıkladılar.

Devlet okullarına destek ver çağrısı

Okul önünde, okul çıkışında toplanan öğrencileri Ellerinde "Bilimle Yüksel", "Hayaller İçin Bilim", "Gençlere Güven" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler adına, 12. sınıf öğrencisi ve takım kaptanlarından Kaan Altun, düzenlenen basın açıklamasında takımın ihtiyaçlarını anlattı. Altun, maddi zorluklarla mücadele ettiklerini belirterek, "Katılmak istediğimiz First Robotics Competition, uluslararası bir etkinlik ve kendi robotlarımızı yaparak yarışmalara katılacağız. Bu etkinlikler İstanbul'da başlayacak, ancak hedefimizde Amerika'da düzenlenen finaller var" dedi.

Altun, 20 bin doları bulan bütçeye ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "100 kişilik bir ekibiz fakat ilk aşamada İstanbul'daki etkinliklere 30-35 kişilik bir grupla katılmayı planlıyoruz. Eğer İstanbul'da başarı sağlarsak Amerika'da düzenlenecek yarışmalara katılmak istiyoruz ve bu aşamada daha küçük bir grup olarak, yaklaşık 15-20 kişilik bir ekip gidecek. Ancak Amerika'daki masrafların daha yüksek olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Okul yönetiminin ve aile birliğinin kendilerine destek olduğunu belirten Altun, "Bizim için özel laboratuvar sınıfları açtılar, ancak yine de bu büyük miktarları karşılamak mümkün olmuyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum genelindeki kurumlarla da görüşmeler yürütüyoruz, şu ana kadar bazı destekler aldık, ancak yarışmaya katılabilmek için ayın 12'sine kadar giriş ücretini ödememiz gerekiyor" diye konuştu.

Yerel belediyelere de başvurduklarını ancak bekledikleri yanıtları alamadıklarını ifade eden Altun, "Devlet okulunda okuduğumuz için bazı imkanlara erişimimiz sınırlı kalıyor ve öğrenci olarak destek taleplerimize genellikle olumsuz yanıt alıyoruz. Bu etkinlikler sadece bize değil, Bodrum'a da katkı sağlayacak ve daha fazla destek bulmak istiyoruz" dedi.

Okul çıkışı yaptıkları destek çağrısının ardından öğrenciler sesiz sedası dağılarak evlerinin yolunu tuttu.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Eğitim, Bodrum, Finans, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Yarışma İçin Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:09 Diyanet, Narin’in köyündeki imamı açığa aldı Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı
13:37 Narin Güran davasında Salim Güran’ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş’a yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
20:40 Kamuoyunda, ’’9. Yargı Paketi’ olarak bilinen, ’’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kamuoyunda, ''9. Yargı Paketi' olarak bilinen, ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
20:19 Salim Güran mahkemede öfkeden deliye döndü: Sen neyin peşindesin Salim Güran mahkemede öfkeden deliye döndü: Sen neyin peşindesin
20:18 Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
19:47 “Bitirmiyor muyuz“ sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz "Bitirmiyor muyuz?" sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz
19:45 Biden’dan Seçim Sonrası Mesaj Biden'dan Seçim Sonrası Mesaj
19:45 Çanakkale’de suya yüzde 50 zam Çanakkale'de suya yüzde 50 zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 15:09:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Yarışma İçin Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.