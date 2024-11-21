Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Mahalle Ziyaretleriyle Sorunları Yerinde Tespit Etti - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Mahalle Ziyaretleriyle Sorunları Yerinde Tespit Etti

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Farilya ve Gündoğan mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, öneri ve talepleri dinledi. Mandalinci, saha ziyaretlerinin önemine vurgu yaparak, problemleri yerinde çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.

21.11.2024 15:38  Güncelleme: 15:57
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(MUĞLA)- Farilya ve Gündoğan mahallelerini ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "İlk ağızdan belediyemizle ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili öneri ve talepleri dinlemek daha hızlı harekete geçmemizi sağlıyor. Masa başında değil sahada çözüm üretecek, ziyaretlerimizi artıracağız" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Farilya ve Gündoğan mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Mandalinci'ye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İlçe Başkanı Tuna Işın, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Belediye Meclis Üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1.Bölge Dairesi Başkanlığı Başkan Vekili Kadriye Erkal Yıldırım, Büyükşehir ve Bodrum belediyelerinden ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşları dinleyerek sorunları yerinde tespit eden Başkan Mandalinci, Farilya Mahalle Muhtarı Akın Yılankaya ve Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci'yi de makamlarında ziyaret etti. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan eski hizmet binasındaki bakım, onarım çalışmaları ile kreş ve etüt merkezi olarak hizmet verecek binayı da inceleyen Başkan Mandalinci, ilgili müdürlerden faaliyetler hakkında bilgi aldı. Mandalinci, Gündoğan Pazaryeri'nde helen talep ve önerilerle ilgili olarak inceleme yapılması için ilgili müdürlere talimat verdi.

Başkan Mandalinci, "Saha ziyaretleri kapsamında kentimizin her bölgesinde vatandaşlarımızla temas kuruyoruz. İlk ağızdan belediyemizle ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili öneri ve talepleri dinlemek daha hızlı harekete geçmemizi sağlıyor. Bodrum yüzölçümü olarak çok geniş bir coğrafyaya sahip. Bu sebeple ister istemez atladığımız, telafisini yapmakta geciktiğimiz alanlar olabiliyor. Bunları da mahallelerde esnaf ve vatandaşlarımızla bire bir görüşmelerimizle ivedilikle çözmeyi hedefliyoruz. Masa başında değil sahada çözüm üretecek, ziyaretlerimizi artıracağız" diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Mahalle Ziyaretleriyle Sorunları Yerinde Tespit Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Mahalle Ziyaretleriyle Sorunları Yerinde Tespit Etti - Son Dakika

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