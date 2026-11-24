(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, birinci dönem ara tatilinde ilçe genelindeki okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yaptı. Çalışmalar kapsamında okul binaları ve spor alanları yenilenirken okullara 35 bank ve 38 piknik masası teslim edildi.

Bodrum Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının 16-20 Kasım tarihleri arasındaki birinci dönem ara tatilinde ilçe genelindeki okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yaptı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, okullardan gelen talepler ve sahada yapılan tespitler doğrultusunda okul binaları ve bahçelerindeki eksiklikleri giderdi.

OKULLARA 35 BANK VE 38 PİKNİK MASASI DESTEĞİ

Çalışmalar kapsamında okul binaları ve spor alanlarında boya ve badana işlemleri tamamlandı. Çevre güvenliğini artırmak amacıyla çit telleri yenilenirken okul önlerindeki kaldırımlara güvenlik bariyerleri yerleştirildi. İhtiyaç duyulan noktalarda çatı imalatı yapıldı, elektrik, klima ve aydınlatma sistemlerinin bakımları gerçekleştirildi.

Fiziki iyileştirmelerin yanı sıra okullara 35 bank ve 38 piknik masası teslim edildi. Ekipler, okul bahçelerindeki Atatürk büstleri ile bayrakların bakım ve yenileme işlemlerini de gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi'nin öğrenciler için daha güvenli ve konforlu eğitim ortamları oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.