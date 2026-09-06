Bodrum Belediyesi, Filenin Sultanları\'nın İtalya finalini üç meydanda dev ekrandan yayınlayacak

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası final maçı için dev ekran kuracak.

Filenin Sultanları, şampiyonluk kupası için bugün saat 19.00'da İtalya ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele Bodrum Belediye Meydanı, Turgutreis Atatürk Meydanı ve Yalıkavak Atatürk Meydanı'nda eş zamanlı olarak sporseverlerle buluşacak.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, bu coşkuya ortak olmak ve milli takıma destek vermek isteyen tüm vatyandaşları ay-yıldızlı bayraklarla meydanlara davet etti.