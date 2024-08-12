Bodrum Belediyesi Görüntü Kirliliği Oluşturan Afişleri Topluyor

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, görüntü kirliliği oluşturan ve izinsiz olarak asılan afişleri topluyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise ilçe genelinde izinsiz asılan ve görüntü kirliliğine neden olan afişleri topluyor. Afişleri, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürerek, geri dönüşüme kazandırıyor.

Ekipler, ilçe genelinde yaptıkları rutin devriyelerde izinsiz afiş asan şahıs ve firmaları tespit etme çalışması da yaparak Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguluyor.