Bodrum Belediyesi'nden Halk Süt Projesi: 60 Çocuğa Ücretsiz Süt Dağıtıldı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Halk Süt Projesi: 60 Çocuğa Ücretsiz Süt Dağıtıldı

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14.06.2025 10:02  Güncelleme: 11:20
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Bodrum Belediyesi\'nden Halk Süt Projesi: 60 Çocuğa Ücretsiz Süt Dağıtıldı
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Bodrum Belediyesi, 'Halk Süt Projesi' ile Akçaalan Mahallesi'nde kayıtlı 60 çocuğa süt ulaştırdı. Proje, 2-5 yaş arası çocuklarına sağlıklı gıda desteği sağlarken ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği "Halk Süt Projesi" ile Akçaalan Mahallesi'nde kayıtlı 60 çocuğa süt ulaştırdı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bodrum Halk Süt Projesi ile hem geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sağlıklı gıda desteği sunuyor hem de ailelerimizin ekonomik yükünü bir nebze olsun hafifletiyoruz" dedi.

Bodrum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği "Bodrum Halk Süt Projesi" kapsamında 2-5 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz süt dağıtmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde, yarımadanın dört bir yanında periyodik olarak gerçekleştirilen süt dağıtımları devam ediyor. Son olarak Akçaalan Mahallesi'nde gerçekleştirilen dağıtımda, mahallede kayıtlı 115 çocuktan 60'ına süt ulaştırıldı. Dağıtımların ilerleyen hafta da Akçaalan'da ardından Karabağ, Turgutreis, Bahçelievler ve diğer mahallelerde devam etmesi planlanıyor.

Toplam bin 248 çocuğa süt ulaştırılacak

Belediye ekipleri, kent genelinde yürütülen süt dağıtımlarını üç aylık periyotlar halinde planlıyor. Her çocuk için 12 adet 1 litrelik uzun ömürlü süt içeren paketler hazırlanıyor. Bu kapsamda toplam bin 248 çocuğa süt ulaştırılması hedefleniyor. Bugüne kadar Karaova, Mumcular, Gölbaşı, Gökpınar, Mazı, Sazköy, Pınarlıbelen, Çamlık, Çamarası, Yeniköy-Karaova, Kızılağaç, Çiftlik, Güvercinlik, Yokuşbaşı, Kumbahçe, Çarşı, Türkkuyusu, Eskiçeşme, Gümbet, Cevat Şakir, Cumhuriyet, Konacık, Çırkan, Bitez, Müskebi, Yahşi, Yakaköy ve Dağbelen mahallelerinde toplam 7 bin 356 litre süt dağıtımı gerçekleştirildi.

"29 mahallemizde dağıtım tamamlandı"

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Gıda Mühendisi Müzeyyen Meriç Özçelik, yürütülen projeye ilişkin, "Üç aylık periyotlar halinde halk süt dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 29 mahallemizde dağıtım tamamlandı. Amacımız çocuklarımızın temel ihtiyacı olan sağlıklı süte, güvenilir gıdaya kolayca ulaşabilmelerini sağlamak" dedi.

"Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için adım atmaya devam ediyoruz"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise "Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için gereken her adımı atmaya devam ediyoruz. Bodrum Halk Süt Projesi ile hem geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sağlıklı gıda desteği sunuyor hem de ailelerimizin ekonomik yükünü bir nebze olsun hafifletiyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze ve bu projenin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Projeden yararlanmak isteyen aileler, bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarına başvurarak kayıt yaptırabiliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Akçaalan, Bodrum, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Halk Süt Projesi: 60 Çocuğa Ücretsiz Süt Dağıtıldı - Son Dakika

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