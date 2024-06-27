Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödül Töreni\'nden ödüllerle döndü

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Yeni Tiyatro Dergisi'nin düzenlediği 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödül Töreni'nden ödüllerle döndü.

Yeni Tiyatro Dergisi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri, İstanbul Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ödüller, 2023-2024 sezonunda 300'den fazla oyun izleyen jüri tarafından belirlendi. Törende oyuncu Göksel Kortay, Rutkay Aziz, Zuhal Olcay ve Engin Günaydın gibi isimler de ödül aldı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 2023-2024 sezonunda oynadığı Sihirli Gemi Çocuk Oyunu ve Hadi Öldürsene Canikom oyunları, Yeni Tiyatro Dergisi jürisi tarafından, Nurol Kültür Merkezi'nde izlenmişti. Jüri, her iki oyunla ilgili şu kategorilerde ödüller verdi:

En İyi Komedi Performans (Kadın)

Ziba Türk Ateş & Cansın Türkdoğan (Hadi Öldürsene Canikom) Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu

En İyi Çocuk Oyunu Ezgi Deniz Alpan & Sertaç Aydın (Sihirli Gemi) Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Ustalarla aynı sahneyi paylaştılar

Ödüllerini alırken Cansın Türkdoğan ve Ziba Türk Ateş, usta oyuncuların ödül aldığı sahnede olmaktan gururduyduklarını belirterek, jüriye teşekkürlerini iletti. Aziz Nesin'in Hadi Öldürsene Canikom adlı oyununun yönetmenliğini, Oğulcan Çelik; Ezgi Alpan'ın kaleme aldığı Sihirli Gemi çocuk oyununu ise Sertaç Aydın yönetmişti.

Sertaç Aydın, ödülünü alırken, bu başarının tüm ekibe ait olduğunun altını çizerek, yönetmenlik yaptığı ilk oyunla ödül almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

"Bu ödüller gerçekten çok özeldir"

Bu yıl Onur Ödülü'nü alanlardan biri olan 85 yaşındaki oyuncu Göksel Kortay, ömrünün sonuna kadar sahnede olmak istediğini belirterek, "Bu ödüller gerçekten çok özeldir. Bizleri heyecanlandırır, heveslendirir, daha iyi yerlere gitmek, başka başarılara yol açmak için bizleri motive eder. Bu ödülümü çok büyük bir heyecanla alıyorum. Bu sene sanat yaşamımda 60. yıl. Onun için bu ödül bana çok iyi geldi" dedi.

Jüri başkanlığını Erbil Göktaş'ın, genel koordinatörlüğünü ise Mustafa İri'nin üstlendiği ödüller için Erhan Tuna, Ayşe Didem Uslu, jüri koordinatörü Şule Kazgan, jüri üyeleri Dalya Uçankuş, Birce Semercioğlu, Oğuz K. Oğuz, Sibel Tomaç, Yavuz Yılmaz ve Ezgi Özcan yaptı.

Törenin açılışında konuşan jüri başkanı Erbil Göktaş, Yeni Tiyatro Dergisi'nin 18 yıldır yayın hayatına devam ettiğini belirterek, yakın zamanda da Yeni Sinema Dergisi'ni çıkaracaklarını söyledi.