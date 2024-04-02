Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen de yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Ekipler, lastik bottaki 19 düzensiz göçmeni kurtardı.
İlçe açıklarında deniz bisikletiyle yurt dışına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Deniz bisikletindeki 1 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheli de yakalandı.
Durdurulan başka bir lastik botta ise aralarında çocukların da olduğu 9 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen yakalandı - Son Dakika
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık suçlarından aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Konya'nın Hüyük ilçesi belediye başkanlığına seçilen Sadık Sefer oy oranında ilk sırada yer aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sadık Sefer, Adem Ceylan, Kemal Çamliyurt, Hüseyin Dündar, Muammer Yanık, Ali Kaim, Fuat Koçal, Zafer Arpacı ve Mahmut Dal bağımsız aday olarak girdikleri seçimde belediye başkanlığını kazandı. Sadık Sefer, bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim oldu.
Elazığ-Bingöl karayolu 22. kilometresinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan bir otomobil bariyerlere çarparak savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Yeniden Refah Partisi, Onikişubat ilçesinde yapılan seçimlerin sonuçlarına itiraz ederek, seçimlerin yeniden yapılması talebinde bulundu. Parti yetkilileri, ıslak imzalı tutanaklara göre AK Parti adayının daha fazla oy aldığını iddia etti ve seçim sonuçlarında hatalar olduğunu savundu. İlçe Seçim Kuruluna dilekçe sunan parti, oyların yeniden sayılmasını ve seçimin tekrarlanmasını istedi.
Bingöl merkezde Simani Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen bir iş makinesi İ.B.'ye çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Zeydan'ın Van Belediye Başkanlığına yeterliliğinin kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edeceklerini bildirdi.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Güreş Müsabakaları, 2-5 Nisan 2024 tarihleri arasında Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplam 17 farklı ilden 180 güreşçinin katıldığı müsabakalarda, genç sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar. Açılış seremonisiyle başlayan müsabakalara tüm güreş tutkunları davet edildi.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Ramazan ayında kurulan pazarlardaki hareketlilik göz kamaştırıyor. İftar saatinden önce lezzetli yiyecekler satın alan kalabalıklara karışmak ise sıra dışı bir deneyim sunuyor.
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde bulunan Zhongshan Parkı, baharın gelişiyle birlikte erik ağaçlarının çiçek açmasıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Her yıl büyüleyici bir görsel şölen sunan park, çiçeklerin ve ağaçların güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?