Bodrum\'da 45 kaçak göçmen yakalandı, 32 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 32 kaçak göçmen ise Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3 Ocak saat 07.50 ve 09.10'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 04.35 ve 04.50'de Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 kaçak göçmeni ise yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.