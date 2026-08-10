Bodrum'da 61 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 61 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Bodrum\'da 61 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa'ya gitmek isteyen 61 kaçak göçmen ve 5 organizatör, yelkenli tekneyle İtalya rotasında yapılan operasyonla yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, organizatörlerin işlemleri sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yelkenli tekne ile Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, önceki gün saat 08.15'te Bodrum açıklarında İtalya rotası üzerinde, yelkenli tekne içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yelkenli teknedeki 16'sı çocuk 61 kaçak göçmen ile 5 organizatörü yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer yandan 5 organizatörün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da 61 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı - Son Dakika

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