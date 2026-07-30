Bodrum'da ağustos ayı pilates dersleri başlıyor - Son Dakika
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Bodrum'da ağustos ayı pilates dersleri başlıyor

Bodrum\'da ağustos ayı pilates dersleri başlıyor
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Bodrum Belediyesi, pilates derslerini ağustos ayında da sürdürecek. Dersler, 3 Ağustos itibarıyla Gündoğan Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksi ile Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, pilates derslerini ağustos ayında da sürdürecek. Dersler, 3 Ağustos itibarıyla Gündoğan Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksi ile Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak.

Bodrum Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla düzenlediği pilates derslerini ağustos ayında da sürdürecek. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek pilates dersleri, farklı gün ve gruplarda düzenlenecek.

Gündoğan Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksi'nde oluşturulan gruplar 15 kişilik, Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'ndaki gruplar ise 12 ve 30 kişilik kontenjanlarla açılacak.

Programa katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Gündoğan Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksi Muhasebesi ile Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu Muhasebesi birimlerine yapabilecek.

Kurs ücretleri ve programa ilişkin ayrıntılı bilgi için 444 00 48 numaralı telefon üzerinden, Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu için 5406, Gündoğan Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksi için ise 5464 dahili hatlarından iletişime geçilebilecek.

Bodrum Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü spor faaliyetleriyle her yaştan vatandaşı aktif yaşamla buluşturmaya devam ederken, sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan çalışmalarıyla ilçenin farklı noktalarında erişilebilir ve sürdürülebilir spor hizmetlerini yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlediği kurs ve etkinliklerle sağlıklı yaşam kültürünün güçlenmesine ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Gündoğan, Ağustos, Bodrum, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da ağustos ayı pilates dersleri başlıyor - Son Dakika

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