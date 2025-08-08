Bodrum'da Alacak Kavgası: Kuzenini Bıçaklayarak Öldürdü

1) KUZENİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: KULLANDIĞIM İLAÇ UYKU YAPIYOR, HATIRLAMIYORUM

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan 'alacak' kavgasında, Erman Karakuş'un (22) bıçakla öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan kuzeni Kenan Karakuş (55), tutuklandı. Karakuş ifadesinde, "İsmini hatırlamadığım ilacı yaklaşık 1 aydır kullanmaktayım. Bu ilaç bana uyku yapmakta, olayları hatırlayamamaktayım" dedi.

Olay, 5 Ağustos'ta saat 15.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kenan Karakuş, akrabaları olan Güven Karakuş (30) ve onun kardeşi Erman Karakuş ile alacak nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Karakuş bıçakla Erman Karakuş'u göğsünden, Güven Karakuş'u ise sırtından bıçakladı. Kenan Karakuş da başından aldığı darbelerle yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Erman Karakuş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Erman Karakuş, ertesi gün Yukarı Akçaalan Mezarlığı'nda toprağa verildi, ağabeyi Güven Karakuş da tedavisinin ardından taburcu edildi.

İFADESİNE ULAŞILDI

Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli Kenan Karakuş ise önce jandarma karakoluna sonra adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Kenan Karakuş, 6 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Karakuş ifadesinde, "Olay tarihinde amcamın kahvehanesine gittim. Orada Esmetullah ile amcam Kemal oturmaktaydı. Kendileri ile bir ticaret mevzusunu konuştuk. Biz konuşurken birdenbire Erman gelip, kollarımı arkadan tuttu. Güven ise beni darbetti. Şu an sol gözüm kapalıdır. Darbedildikten sonrasını hatırlamıyorum. Ne olduğunu Erman'ın ne şekilde bıçaklandığını, vefat ettiğini veya onlara karşılık verip, vermediğimi bilmiyorum. Turgutreis Aile Sağlığı Merkezi hekiminin yazdığı ismini hatırlamadığım bir ilacı yaklaşık 1 aydır kullanmaktayım. Bu ilaç bana uyku yapmaktadır. Olayları hatırlayamamaktayım. Kemal ve Esmetullah beni geri çekmek istedi. Güven beni darbettiği esnada Kemal de bana ana avrat küfretti, 'Seni öldüreceğim' diyerek tehditte bulundu. Erman'ı bıçaklayıp bıçaklamadığımı bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum. Onlar kuzenim, 'İnsan evladını öldürebilir mi?' takdiri size bırakıyorum" dedi.