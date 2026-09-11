Bodrum'da Bitez ve Torba'da 5 bin 250 metrekarelik alana sıcak asfalt serildi - Son Dakika
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Bodrum'da Bitez ve Torba'da 5 bin 250 metrekarelik alana sıcak asfalt serildi

Bodrum\'da Bitez ve Torba\'da 5 bin 250 metrekarelik alana sıcak asfalt serildi
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Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitez ve Torba mahallelerinde üstyapı çalışmaları kapsamında sıcak asfalt serimini tamamladı. İki mahallede toplam 5 bin 250 metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanırken, ekiplerin Çamlık Mahallesi'nde çalışmalara devam edeceği bildirildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde farklı kurumlar tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Torba ve Bitez mahallelerinde asfalt çalışmalarını tamamladı. Bitez Mahallesi Pazar Caddesi'nde yaklaşık 400 metre uzunluğunda, 2 bin metrekarelik alanda finişer ile sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Torba Mahallesi'nde ise Fatma Girik Sokak, 3003 Sokak, 13 Haziran Sokak, 3031 Sokak ve Irmak Sokak'ta finişer ile sıcak asfalt serim çalışmaları yapıldı. Beş sokakta yürütülen çalışmalarla toplam 3 bin 250 metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplandı.

Bitez ve Torba mahallelerinde tamamlanan çalışmalarla birlikte yaklaşık 5 bin 250 metrekarelik alanda sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi.

Çamlık Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam eden ekipler, program doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Bitez ve Torba'da 5 bin 250 metrekarelik alana sıcak asfalt serildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Bitez ve Torba'da 5 bin 250 metrekarelik alana sıcak asfalt serildi - Son Dakika
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