Bodrum\'da çıkan yangında mahsur kalan 2 kedi yaralı olarak kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 kediyi yaralı olarak kurtardı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yalıkavak Dirmil Mahallesi'nde bir evde çıktı. İçeride kimsenin bulunmadığı evin salon kısmındaki klimanın iç ünitesinden çıktığı tahmin edilen yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürüp, soğutma çalışması yaptı. Evde mahsur kalan 2 kedi itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Kediler, sahibine teslim edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Evde hasar meydana geldi.