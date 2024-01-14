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Bodrum'da çıkan yangında mahsur kalan 2 kedi yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da çıkan yangında mahsur kalan 2 kedi yaralı olarak kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan 2 kediyi yaralı olarak kurtardı. Yangın, evin salon kısmındaki klimanın iç ünitesinden çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve kedileri sağlık durumları iyi olarak sahibine teslim etti. Evde hasar meydana geldi.

Bodrum\'da çıkan yangında mahsur kalan 2 kedi yaralı olarak kurtarıldı
14.01.2024 - 14:25,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 kediyi yaralı olarak kurtardı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yalıkavak Dirmil Mahallesi'nde bir evde çıktı. İçeride kimsenin bulunmadığı evin salon kısmındaki klimanın iç ünitesinden çıktığı tahmin edilen yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürüp, soğutma çalışması yaptı. Evde mahsur kalan 2 kedi itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Kediler, sahibine teslim edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Evde hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA
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