Bodrum'da firari uyuşturucu suçlusu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da firari uyuşturucu suçlusu yakalandı

Bodrum\'da firari uyuşturucu suçlusu yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan hükümlü, adli makamlara sevk edildi.

15.02.2024 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da firari uyuşturucu suçlusu yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 20:03:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da firari uyuşturucu suçlusu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement