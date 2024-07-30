Bodrum'da Hanutçulara ve Dilencilere Denetim

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ile zabıta ekipleri, hanutçulara, dilencilere ve seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde hanutçulara, dilencilere, seyyar satıcılara ve şüphe uyandıran kişilere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Çarşı Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, uygulamayı farklı mahallelerde de yapacak.