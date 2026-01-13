Bodrum'da Çevreyi Kirletenlere 418 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün denetimleri kapsamında yılbaşından bu yana inşaat atığı dökerek çevreyi kirletenlere toplam 418 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.

Bodrum Zabıtası, çevre kirliliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Özellikle kaçak döküm yapılan alanlarda kontrollerini sıklaştıran ekipler, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan uygulamalara taviz vermiyor. Yılbaşından bu yana inşaat atığı dökerek çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca toplam sekiz işlem yapıldı. İşlemler sonucunda toplam 418 bin 705 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, inşaat atıklarının belirlenen alanlar dışına dökülmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. 7 gün 24 saat esasına göre sahada olan ekipler, kurallara uymayanlara karşı yasal sürecin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

Çevre kirliliğiyle mücadelede vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekilirken, duyarlı vatandaşların belediyeye ulaştırdığı ihbarların çevre koruma çalışmalarına büyük katkı sağladığı belirtildi.