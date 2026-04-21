Bodrum\'da Korsan Taşımacılığa Denetim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, turizm taşımacılığının belirlenen standartlarda yapılması ve ilçeyi ziyaret eden misafirlere sunulan hizmetin kalitesinin korunması amacıyla korsan taşımacılığa karşı denetim yapıldı.

Belediye Meydanı'nda başlayan denetimde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu (BTK), Bodrum Şoförler Odası, Turist Rehberleri Odaları Birliği, turizm danışma bürosu ve vergi dairesinden görevliler yer aldı.

Uygulamada, yetki belgesiz, kayıt dışı yolcu taşımacılığına yönelik denetim yapıldı, araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi.

Denetim sırasında korsan taşımacılık yapıldığı tespit edilen bir otomobil, işlemlerinin ardından çekiciyle trafik otoparkına çekildi.

TÜRSAB Bodrum BTK Başkanı Enver Kantarmış, uygulama öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "korsan taşımacılık" ve özellikle otellerde "animasyon faaliyetleri" adı altında yetki dışı girişimlere izin vermeyeceklerini belirtti.

Denetimlerin daha sık yapılacağını dile getiren Kantarmış, şunları söyledi:

"İlk defa böyle bir denetim yapıyoruz. Bütün kurumlarımız burada. Eskiden sadece gündüz denetim yapılıyordu, akşam da denetim yapacağız. Onun için lütfen herkes ona göre yatırımlarını yapsın, ona göre çalışmalarını yapsın. Biz acentelerimizi koruyacağız, onların yanında olacağız. Vergisini verenin yanında olacağız ama kaçak yapanlar, dışarıdan gelenler, burada çalışmaları zor olacak. Biz üyelerimizin yanında olacağız."

Misafirlerin mağdur olmaması için otelcilerin de taşımacılık hizmetinde gerekli evrakları bulunmayanlarla çalışmamaları gerektiğini vurgulayan Kantarmış, "'Üç kuruş daha ucuza yapalım' diye bu işlere girişmesinler. Otelcilerimiz de lütfen sadece kendi işlerini yapsınlar. Otellerdeki animasyonlarını yapsınlar, biz buna bir şey demiyoruz. Ama animasyon adı altında oteller, başka illegal satışlara izin vermesinler. Biz yasal işlemleri yapacağız." ifadelerini kullandı.