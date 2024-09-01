Bodrum'da lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler görevlendirildi.

Ekipler tarafından lastik botta, 15'i çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.