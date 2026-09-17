Bodrum\'da motosiklet refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, sürücü Metin Ede öldü

Bodrum'da motosiklet refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, sürücü Metin Ede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum-Turgutreis kara yolunda gece saatlerinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Metin Ede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Metin Ede (32), yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Bodrum- Turgutreis kara yolunda meydana geldi. Metin Ede'nin kontrolünü yitirdiği 48 AUT 829 plakalı motosiklet önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Ede'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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